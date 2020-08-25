Акция Альянса патриотов на площади Свободы, 28 ноября, 2018. Фото: Кадр из видео телекомпании «Обиективи»
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«TI Грузия»: Незаконная реклама на ТВ «Обиективи» по-прежнему остается проблемой

25/08/2020 - 15:58
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В своем заявлении от 25 августа неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) отмечает, транслирование рекламы партии «Альянс патриотов» в эфире телекомпании «Обиективи» до официального объявления даты парламентских выборов является нарушением Закона «О вещании».

По заявлению организации, Ирма Инашвили, с 18 августа на телеканале «Обиективи» транслируются видеоролики с участием одной из лидеров Альянса патриотов Ирмы Инашвили, в которых на фоне «патриотической символики и избирательного номера» она рассказывает об экономических проектах и ​​обещает зрителям реализовать их в случае победы на парламентских выборах, которые должны пройти осенью этого года.

«Несмотря на то, что в рекламе не указаны атрибуты, необходимые для предвыборной/политической рекламы, по своему содержанию видеоролики явно являются политической рекламой, определенной в Избирательном кодексе (что запрещено законом)», — говорится в заявлении.

По заявлению организации, если будет установлено, что эти видеоролики транслируются на телеканале бесплатно, это будет пожертвованием со стороны ТВ «Обиективи» в пользу Альянса патриотов.

Соответственно, организация призывает:

  • Национальную комиссию по коммуникациям и Службу государственного аудита – изучить вопрос и принять соответствующие решения;
  • Телекомпанию «Обиективи» и Альянс патриотов Грузии — прекратить трансляцию видеороликов аналогичного содержания на телеканале до начала официального предвыборного периода.

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