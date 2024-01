Антилиберальное «Консервативное движение» мобилизовалось плотилось в поддержку иконы с изображением Сталина

Появление иконы с изображением Сталина в главном кафедральном соборе Тбилиси вызвало волнения в обществе. 13 января пророссийское и антилиберальное «Консервативное движение/Альт-Инфо» и его сторонники собрались у здания Парламента и протестовали против «осквернения» иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина. На акции, которая началась в 15:00 по местному времени, лидеры партии обратились к собравшимся и заявили, что «не простят оскорбления иконы Святой Матроны». Собравшиеся потребовали наказать тех, кого они считают виновными в «оскорблении» иконы.

Константине Моргошия, один из лидеров «Альт-Инфо», заявил: «если мы проигнорируем этот факт и у нас не будет здорового, правильного и целенаправленного протеста, значит, это станет толчком к тому, что произошло в Украине… Мы, здоровая часть грузинского народа должна стоять на твердых позициях и не допускать повторения подобных фактов».

По словам Моргошиа, у собравшихся есть два требования; Первое требование – срочное принятие такого закона, который не будет налагать штраф на виновных в подобных фактах, а привлечет их к уголовной ответственности. Второе требование – судить Нату Перадзе по такой статье, на основании которой она будет приговорена к тюремному заключению. Для информации, 9 декабря Ната Перадзе облила синей краской икону с изображением Иосифа Сталина в Троицком соборе Тбилиси.

К акции, организованной «Альт-Инфо», также присоединилась Ирма Инашвили, лидер пророссийского движения «Альянс патриотов», которая и подарила икону с изображением Сталина храму Святой Троицы (Самеба).

С крестами и иконами в руках члены радикального движения и их сторонники обратились с заявлением в отделение полиции с требованием переквалифицировать статью против Наты Перадзе и возбудить против нее уголовное дело.

Покинув территорию, прилегающую к зданию Парламента, участники акции направились шествием в сторону Патриархии, чтобы, как они говорили, «передать любовь» Святейшему и Блаженнейшему Патриарху Грузии. Конечным пунктом шествия был храм Самеба, где и находится икона с изображением Святой Матроны и Иосифа Сталина. Прибывшие в храм лидеры «Консервативного движения», участники акции и священнослужители помолились у иконы Святой Матроны.

Несколькими днями ранее, 10 января, члены антилиберального и пророссийского «Консервативного движения» собрали демонстрантов у дома гражданской активистки Наты Перадзе. Они потребовали от Наты Перадзе выйти из дома, дать объяснение за «оскорбление иконы», а также требовали ее наказания.

13 января, незадолго до сбора радикальных группировок, Патриархия ГПЦ распространила заявление, в котором говорится, что запланированная акция у здания Парламента могла перерасти в политические и деструктивные действия. Патриархия призвала духовенство не принимать участия в указанной акции, если акция будет примет такую форму.

До этого, 11 января, Патриархия опубликовала заявление по поводу упомянутого вопроса, в котором говорилось следующее: «Защита икон, святынь и общехристианских ценностей и традиционно-культурных ценностей является обязанностью каждого из нас. Богохульство и нездоровые формы выражения в их адрес не допускаются и такие действия называются свободой слова и самовыражения. Однако в то же время мы отмежевываемся от любого насилия и призываем прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста».

