Дело Зазы Саралидзе передано в Прокуратуру Рустави

Надзором за делом Зазы Саралидзе, обвиняемого в нападении на полицейского, будет заниматься Окружная прокуратура Квемо Картли. Об этом Civil.ge заявили сегодня в Главной прокуратуре.

«С учетом тех объективных обстоятельств, чтобы у стороны защиты и общества не возникли вопросы в отношении Прокуратуры Тбилиси, которая является стороной обвинения в деле об убийстве подростков на улице Хорава, дело Зазы Саралидзе передано районной прокуратуре Рустави», — пояснили в ведомстве.

Сегодня же Заза Саралидзе покинул клинику, где он находился в связи с ухудшением состояния здоровья с 26 октября после того, как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Решение прокуратуры он прокомментировал в беседе с журналистами сегодня.

«Я удивлен, конечно, что это дело будет расследовать Прокуратура Рустави, но для меня не имеет существенного значения, прокуратура какого края Грузии будет это делать… Прокуратура уже допустила такую большую ошибку в деле моего сына, что теперь не имеет смысла, кто будет расследовать, Рустави, Зестафони, если Чхороцку», — заявил он.

Заза Саралидзе был задержан правоохранителями 26 октября за «нападение на полицейского». Главная прокуратура выдвинула ему обвинения 28 октября, но сняла меру ареста. Формулировку обвинения, согласно которой, «Саралидзе нанес повреждение полицейскому тупым предметом», сторона защиты Саралидзе не разделяет.

«Прокуратура говорит, что не будет ходатайствовать (перед судом) об аресте и предлагает освобождение под залог. Заза останется на свободе, но свобода не означает, что с него снимают обвинения, обвинения против него выдвинуты и пройдут судебные процессы», — заявила журналистам адвокат Заза Саралидзе Нестан Лондаридзе после предъявления обвинения.

Заза Саралидзе Заза Саралидзе начал акции протеста 31 мая этого года после того, как Тбилисский городской суд вынес решение по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. После почти двухнедельного протеста Заза Саралидзе дал определенное время властям для надлежащего расследования и решил временно прекратить акции протеста. Акции у здания Парламента в Тбилиси Заза Саралидзе возобновил 11 сентября. Во время акций Заза Саралидзе несколько раз пытался установить палатку, но правоохранители не позволили ему это сделать. Каждая такая попытка заканчивалась стычками между ним и полицейскими. 26 октября одна из этих попыток переросла в физическое противостояние. Наконец, инцидент закончился арестом Зазы Саралидзе. МВД начало расследование в отношении Саралидзе по прима статье 353 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы от четырех до семи лет.

