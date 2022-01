Еще один фигурант дела об убийстве Давида Саралидзе приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы

Тбилисский городской суд сегодня приговорил к 14 годам лишения свободы еще одного обвиняемого по делу об убийстве несовершеннолетнего Давида Саралидзе, убитого на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года, но Согласно Кодексу ювенального правосудия, мера наказания была сокращена на четверть и в качестве окончательной меры наказания было определено тюремное заключение на срок 10 лет и 6 месяцев.

Эту информацию «Civil Georgia» подтвердили в Городском суде.

Георгий Менабде был задержан правоохранителями 15 апреля 2021 года по обвинению в предумышленном убийстве несовершеннолетнего лица, совершенном при отягчающих обстоятельствах группой лиц. В МВД тогда заявили, что Георгий Менабде вместе с уже осужденными по тому же делу Георгием Джанашия и Михаилом Каландия нанесли телесные повреждения Давиду Саралидзе острым предметом, в результате чего последний скончался.

Как сообщает ИА «Интерпрессньюс», сторона защиты обжалует решение Городского суда в вышестоящей инстанции.

Предыстория

1 декабря 2017 года двое несовершеннолетних — Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили — были убиты в стычке между подростками на улице Хорава в Тбилиси.

31 мая 2018 года суд вынес первый приговор по делу об убийстве на улице Хорава. В частности, одного из рбвиняемых — Гугу Барбакадзе признал виновным в убийстве Левана Дадунашвили, а Георгия Джанашия признал виновным в попытке умышленного убийства Давида Саралидзе. Суд оправдал обоих в обвинении группового убийства Давида Саралидзе. После решения суда первой инстанции последовал масштабный общественный протест и отставка тогдашнего генерального прокурора Ираклия Шотадзе.

После семи месяцев рассмотрения дела в суде второй инстанции, в июне 2019 года, Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал обвинение в отношении Георгия Джанашия из попытки убийства Давида Саралидзе на убийство, совершенное группой лиц, и приговорил его к 11 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Еще один приговор по делу об убийстве Давида Саралидзе был вынесен Тбилисским городским судом обвиняемому Михаилу Каландия 25 февраля 2020 года, и он также был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Другие подробности по делу читайте по этой Другие подробности по делу читайте по этой ссылке

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)