Задержан Заза Саралидзе

Заза Саралидзе, отец Давида Саралидзе, одного из подростков, убитых на улице Хорава в декабре прошлого года, был задержан сотрудниками Патрульной полиции на проспекте Руставели, где он уже в течение нескольких недель проводил акции протеста у здания Парламента.

По заявлению протестующих, из-за ухудшения погоды Заза Саралидзе попытался соорудить укрытие от дождя, но правоохранители не позволили ему сделать это, что привело к физическому противостоянию. В распространенных в СМИ видео-кадрах видно, что Заза Саралидзе ударил в одного из полицейских палкой. Инцидент закончился арестом Зазы Саралидзе и еще двух других.

В связи с произошедшим МВД опубликовало заявление, в котором говорится, что Заза Саралидзе был задержан в соответствии с примап-статьей 353 Уголовного кодекса Грузии, которая касается «нападения на полицейского, сотрудника Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти или нападения на публичное учреждение» и карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

По разъяснению ведомства, два других участника акции задержаны в соответствии со статьей 173 Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает штраф или административный арест на 15 суток.

Предыстория

Заза Саралидзе начал акции протеста 31 мая этого года, после решения Тбилисского городского суда по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. Суд не смог установить личность убийцы его сына Давида Саралидзе. За решением суда последовали массовые акции протеста. После почти двухнедельного протеста Заза Саралидзе дал власти определенное время для проведения расследования и принял решение о временном приостановлении акций протеста.

Акции протеста у здания Парламента в Тбилиси возобновились 11 сентября. В ходе акций Заза Саралидзе несколько раз пытался установить палатку, но правоохранители не позволили ему сделать это, что вызвало конфронтацию между ним и полицейскими.

Отклик народного защитника

На ограничение полицией установки палаток на акции у здания Парламента откликнулась народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, «печально, что участники акции вновь лишены возможности установить временные конструкции, что является незаконным ограничением свободы собрания».

16 октября народный защитник «обратился в Конституционный суд с иском по вопросу об использовании палаток во время акций протеста, а также обратился в суд с дружеским мнением».

По словам омбудсмена, «норма, запрещающая использование палаток, разборных кроватей, баннеров и других временных конструкций при проведении акций и манифестаций на территории передвижения пешеходов, отсутствует в законодательстве Грузии», но это право все равно ограничивается со стороны правоохранителей в отношении граждан.

