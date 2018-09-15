Лугаром по Скрипалю

Кремль учуял след американского биологического оружия в Грузии

В то время, как Россия снова находится под давлением дела Скрипалей, в ход пущены старые «домашние заготовки».

В российских СМИ и соцсетях снова набирает обороты подзабытая тема Лаборатории им. Лугара в Грузии, которая якобы производит биологическое оружие и ставит опыты над людьми.

На этот раз в качестве разоблачителя-первоисточника выступил бывший руководитель Службы госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, заявивший, что он обладает документами, подтверждающими проведение опытов в лаборатории над людьми, которые завершились летальным исходом.

Примечательно, что господин Гиоргадзе, покинувший Грузию много лет назад сразу после теракта против президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году, до сих пор никак не постарался опровергнуть правовым путем выдвинутые в свое время против него обвинения в организации этого теракта.

При этом, на протяжении всего этого времени он без проблем проживает в российской столице и время от времени делает заявления, в которых совсем в нелицеприятном виде выставляет Грузию.

На сей раз в качестве главных доказательств Гиоргадзе представил «списки умерших 30 лиц», якобы проходивших лечение от гепатита С у специалистов лаборатории Лугара.

Стоит отметить, что за последние несколько лет власти Грузии осуществили многомиллионную програму по лечению населения от гепатита С, в которой достигли, по заявлению правительства Грузии, ощутимого результата.

Для большей убедительности утверждения Гиоргадзе решил поддержать депутат российской Госдумы Геннадий Онищенко, печально известный своей деятельностью на посту главы Роспотребнадзора, когда он неоднократно выдавал политически угодные Кремлю заключения о негодности грузинской и не только продукции, импортируемой в Россию.

На этот раз депутат Онищенко заявил, что Россия окружена американскими лабораториями, и что Лаборатория им. Лугара выполняет головную функцию среди них. Кроме того, Онищенко не забыл упомянуть также и об Украине, заявив, что «Украина только начинает строить более могущественную лабораторию под Белгородом, в Харьковской области между Харьковом и Белгородом».

И как обычно бывает в таких случаях, с подачи манипулируемых источников тему лабораторий подхватили и исполнительные власти России. На этот раз — на генеральском-же уровне.

Министерство обороны РФ решило проверить слова Гиоргадзе и представить свой доклад общественности, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения по поводу деятельности этой лаборатории.

Сетевой эффект

Со стороны властей Грузии официальных комментариев на эту тему пока не последовало, однако тема активно обсуждается в социальных сетях и явно вырисовывается картина, что в очередные обвинения, которые звучат из Москвы, верят все меньше людей.

«Гнилая российская пропаганда деструктивно действует на неокроепшие и слаборазвитие умы», — пишет один из потребителей facebook под статьей российского РЕН.ТВ.

«Сочувствую всем, у кого проблемы со здоровьем, но не надо повторять выдумки кремлевских пропагандистов. Какие там секретные разработки, да еще отравляющие людей! Если бы было что-то секретное, никто бы ничего не знал!», — пишет другой потребитель facebook.