В кибератаке на Минздрав Грузии и Центр Лугара грузинские политики видят российский след

МВД Грузии заявило 3 сентября, что «спецслужба одного из иностранных государств» осуществила кибератаку на Министерство здравоохранения Грузии и Центр Лугара. Министерство не уточнило, спецслужба какой страны стояла за атакой, но заявило, что расследование начато.

Грузинские политики, как из правящей партии, так и из оппозиции, в этой кибератаке видят российский следы. Предлагаем их комментарии:

Комментарии представителей правящей партии Грузинская мечта

Георгий Вольский — Грузинская мечта: «Можно предположить, что обмен довольно напряженными заявлениями с Россией в последнее время, их необоснованные обвинения, резкий ответ на эти обвинения, который услышали от нас, в определенной степени эта кибератака является отголоском событий последнего времени; Но факт, что наши службы сработали довольно профессионально. То, что опубликовано на каком-то сайте (…) данные, в большинстве своем, неточные… Что касается темы государственной безопасности, то она защищена от кибератак. В любом случае, эта атака отражена. Угроза есть всегда. Это грозит не только Грузии. Кибератака может быть нанесена на любую страну. Реально сложно, но нужно установить источник, откуда исходит эта атака».

Ираклий Сесиашвили — Грузинская мечта: «Россия является создателем и производителем «Новичка», и несколько человек были убиты этим веществом в современной России. Это факт… Прежде всего с этим я связываю попытку дискредитации грузино-американских отношений в связи с (Лабораторией) Лугара. Во-вторых, я связываю с борьбой с COVID-19, потому что Грузия была очень успешной… А Россию не устраивало, что Грузия была успешной, можно ожидать дискредитации и в этом направлении. Плюс, наряду со всем этим, сейчас (в Грузии) предвыборный период, и очевидно, что наши враги не хотят, чтобы Грузия проявила себя, как сильная страна».

Комментарии представителей оппозиции

Роман Гоциридзе — Единое национальное движение: «Это пиратское, бандитское нападение России на Грузию, желая перевести разговор в другое направление по вопросу попытки убийства главного оппонента Путина, Навального, свалить это на Америку и через Америку на Грузию, якобы здесь изготавливается военное отравляющее вещество, которое называют «Новичком», и которое имеется у российских военных и спецслужб. Заявления российских политиков и кибератака на Грузию совпадают друг с другом, и это прямая атака на суверенитет страны».

Элене Хоштария — Европейская Грузия: «Очевидно, что это кибератака со стороны Российской Федерации, это форма противостояния России со странами в целом, и у нашего государства должен быть очень четкий ответ на это… Сегодня самое главное, чтобы власти Грузии не шептали тихо по этим вопросам, или не боялись говорить об этом, а должны говорить открыто, что Россия по-прежнему активна против национальных интересов Грузии».

This post is also available in: ქართული (Грузинский)