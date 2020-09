США осуждают «безрассудную и опасную кибератаку» на Минздрав Грузии

Посольство США в Грузии в опубликованном поздно вечером 3 сентября заявлении отмечает, что диппредставительство «возмущено» кибератакой на компьютерную систему Министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии, которое имело место 1 сентября.

В заявлении посольства говорится, что «Соединенные Штаты осуждают это безрассудное и опасное нападение».

Согласно заявлению, «этот безответственное действие направлено на получение незаконного доступа к информации, связанной с управлением пандемией, которая хранится в базах данных министерства и его структурных подразделений, включая Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара».

Посольство США в Тбилиси подчеркнуло, что «во время пандемии Covid-19 Центр Лугара сыграл жизненно важную роль в ответных мерах Грузии, оказывая грузинскому народу помощь в здравоохранении и спасении жизни».

«Безопасность киберпространства зависит от ответственных действий государств. Мы вместе с другими единомышленниками в международном сообществе будем вместе выполнять обязательства по международной системе ответственного поведения государств в киберпространстве. Мы призываем тех, кто действует за пределами этой системы, соблюдать свои обязательства и незамедлительно принять меры для прекращения вредоносных действий», — говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)