Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара и связанные с Пентагоном медицинские объекты вновь стали мишенью обвинений со стороны России и Цхинвали по поводу биологической войны.

«Комитет госбезопасности» Цхинвали, который возглавляет бывший сотрудником ФСБ России Олегом Ширан, заявил 2 февраля, что Тбилиси может использовать Центр Лугара для изучения инфекционных заболеваний в целях «биотерроризма» в регионе.

Отметив, что Центр Лугара проводил эксперименты над коронавирусами, в цхинвальском КГБ заявили, что организация Eco Health Alliance со штаб-квартирой в Нью-Йорке, «являющаяся подрядчиком Пентагона и занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США», функционирует в Грузии и «поддерживает контакты с Уханьской лабораторией».

Обвинения предшествуют «президентским выборам» в Цхинвальском регионе в апреле, где действующий «президент» Анатолий Бибилов намеревается баллотироваться еще раз.

КГБ Цхинвали также раскритиковал Армейский научно-исследовательский институт Уолтера Рида, заявив, что рядом с центром Лугара будет построена дополнительная лаборатория и административное здание, где будут работать только американские военные врачи.

«Грузия находится под прямым управлением со стороны Запада», — заявили в КГБ, добавив, что Тбилиси не имеет никакого влияния на процесс принятия решений о размещении и работе американских биолабораторий.

КГБ также заявил, что в Грузии проводятся дальнейшие исследования в области лечения гепатита С, чтобы сделать вирус более резистентным к существующим лекарствам. По заявлению комитета, в результате такого лечения в Грузии уже скончались 249 пациентов.

КГБ также отметил, что случаи африканской чумы свиней были зарегистрированы в регионе и вблизи подконтрольного Тбилиси муниципалитета Сачхере, и заявил, что власти Грузии не обнародовали никакой официальной информации об этом заболевании.

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара с момента своего основания подвергается дезинформации и критике со стороны Москвы.

В 2020 году депутат Госдумы от Единой России и заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швиткин заявил, что химические нервно-паралитические вещества типа «Новичок» производятся в лабораториях Грузии и США.

Власти Грузии неоднократно опровергали обвинения и в 2018 году открыли дверь в лабораторию иностранным СМИ и экспертам, хотя российские военные медики не приняли приглашения.

В 2018 году Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии заявил, что Центр Лугара, который в настоящее время полностью управляется и финансируется правительством Грузии, выполняет свои международные обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с конвенциями ООН.

По заявлению властей Грузии, в 2020 году Россия предприняла кибератаку на Министерство здравоохранения Грузии и Центр Лугара с целью получения информации о медицинских документах и ​​управлении пандемией из центрального офиса Министерства здравоохранения и его структурных подразделений, в том числе Центр Лугара.

