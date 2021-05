ОДКБ заявляет о биологических угрозах

Созданные при финансовой поддержке США центры биологических исследований, в том числе Центр Лугара в Тбилиси, по-прежнему являются мишенью Москвы и ее союзников. Действующая под предводительством России Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в заявлении от 19 мая говорит о биологических угрозах, подчеркнув важность усиления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Министры иностранных дел стран-участниц договора (России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана) выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что они выступают против проведения «добровольных оценочных посещений» в центры вместо проверки их в соответствии с конвенцией. В этом контексте следует отметить, что в мае 2020 года МИД России запросил посещение Центра Лугара в Тбилиси для оценки его соответствия с КБТО.

ОДКБ также заявила, что риск использования биологических агентов в качестве оружия увеличился с 2001 года, особенно после того, как многосторонние переговоры по обязательному протоколу для выполнения конвенции зашли в тупик.

За неделю до заявления ОДКБ заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что Москва подготовит предложения по устранению «угроз» со стороны исследовательских центров, финансируемых США. По его словам, созданные в этих лабораториях «смертельно опасные микроорганизмы» могут попасть в окружающую среду «по ошибке». Тогда на заявление Аверьянова также отреагировал Пекин, по словам представителя МИД которого, Китай «неоднократно обращался к США за подробными разъяснениями по поводу биологической деятельности США как внутри страны, так и за ее пределами».

Предыстория

Кремль неоднократно выдвигал обвинения против Лаборатории Лугара. В 2020 году Центр Лугара также стал жертвой кампаний дезинформации и кибератак. Тогда Тбилиси заявил, что кибератака была осуществлена ​​спецслужбой иностранного государства.

Лаборатория стоимостью 100 миллионов долларов для диагностики патогенов, вызывающих опасные заболевания у людей и животных, была открыта в Тбилиси в 2011 году при поддержке и финансировании США. Исследовательский центр был передан правительству Грузии в 2018 году. С тех пор финансирование и деятельность центра полностью контролируются грузинской стороной.

Тбилиси называет утверждения Кремля о биологическом оружии дезинформацией. В 2018 году по запросу Тбилиси Грузию посетила группа экспертов, в которую вошли 22 эксперта и наблюдатели из 17 стран. Целью визита было определение вопроса соответствия с КБТО. Согласно докладу миссии, «лаборатория демонстрирует значительную прозрачность в своей деятельности». Тбилиси также пригласил и российских экспертов, но Москва «категорически отвергла» это предложение.

Обвинения в отношении Центра Лугара впервые были озвучены в сентябре 2018 года бывшим министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе (1993-1995).

