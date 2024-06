გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს დევნილთა შესახებ რეზოლუცია მიიღო

4 ივნისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაბრუნების უფლებას თავიანთ სახლებში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციას მხარი 103-მა ქვეყანამ დაუჭირა, 9 წინააღმდეგი იყო, 52-მა კი – თავი შეიკავა.

რუსეთთან ერთად, რეზოლუციის წინააღმდეგ ხმა მისცეს: ბელარუსმა, ბურუნდიმ, კუბამ, მალიმ, ჩრდილოეთ კორეამ, ნიკარაგუამ, სირიამ და ზიმბაბვემ. იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომელთაც წინააღმდეგ მისცეს ხმა, შარშანდელის მსგავსად 9 არის და მათი შემადგენლობაც იგივეა, გარდა იმ განსხვავებისა, რომ სუდანი მალიმ ჩაანაცვლა.

გასულ წელს, რეზოლუციას 95-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, მათ შორის, ევროკავშირის 27-მა წევრმა სახელმწიფომ, 12 ქვეყანა წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 56-მა თავი შეიკავა.

გასულ წელთან შედარებით რეზოლუციას 100-ის ნაცვლად 103-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. სამი ახალი ქვეყანაა არგენტინა, სომხეთი და სამხრეთ აფრიკა.

Список голосования по резолюции о ВПЛ в Грузии за 2024 г.

2023 წელს რეზოლუციას 100 მხარდამჭერი და 9 მოწინააღმდეგე ჰყავდა, 59-მა ქვეყანამ კი თავი შეიკავა.

2022 წლის რეზოლუციას 95 მხარდამჭერი ჰყავდა, მათ შორის ევროკავშირის 27-ივე წევრი ქვეყანა, წინააღმდეგ 12-მა ქვეყანამ მისცა ხმა, თავი კი 56-მა შეიკავა.

2021 წლის რეზოლუციას 80 მხარდამჭერი და 14 მოწინააღმდეგე ჰყავდა, 70-მა ქვეყანამ კი – თავი შეიკავა.

2020 წლის მონაცემები ასეთია: 84, 13 და 78, 2019 წლის: 79, 15 და 57, ხოლო 2018 წელს: 81, 16 და 62.

