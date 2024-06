Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о ВПЛ в Грузии

Генеральная Ассамблея ООН 4 июня 103 голосами за, 9 против и 52 воздержавшихся приняла резолюцию, которая признает право вынужденно перемещенных лиц и беженцев из оккупированных регионов Грузии на возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Помимо России, против проголосовали Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Число голосов «против» составило 9, как и в прошлом году, при том же составе стран, за исключением того, что к голосованию «против» присоединилась Мали, а выбыл Судан.

По сравнению с прошлым годом число голосов в поддержку резолюции увеличилось со 100 до 103 стран.

Список голосования по резолюции о ВПЛ в Грузии за 2024 г.

В прошлом году 100 проголосовали за, 9 против и 59 воздержались.

В 2022 году за – 95, в том числе все 27 государств-членов Евросоюза, 12 – против и 56 воздержались.

В 2021 году 80 стран проголосовали за, 14 против и 70 воздержались.

В 2020 году 84 страны проголосовали за, 13 против и 78 воздержались.

В 2019 году 79 стран проголосовали за, 15 против и 57 воздержавшихся.

В 2018 году 81 страна проголосовала за, 16 против и 62 воздержались.

