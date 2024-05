„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას საერთაშორისო გამოხმაურებები მოყვა

„ქართული ოცნების“ უმრავლესობამ 28 მაისს „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და 84 ხმით 4-ის წინააღმდეგ კანონპროექტი მიიღო. რაც შეეხება პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, 66-მა დეპუტატმა წინააღმდეგ მისცა ხმა, მომხრე კი არავინ ყოფილა. პარლამენტის მიერ კანონპროექტის მიღება იმას ნიშნავს, რომ კანონპროექტის ხელმოწერამდე და მის ძალაში შესვლამდე სულ რამდენიმე დღეა დარჩენილი.

„სამოქალაქო საქართველო“ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევასა და კანონის საბოლოო მიღებაზე საერთაშორისო გამოხმაურებებს გთავაზობთ:

ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი: „საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. მაგრამ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ევროკავშირის ძირითად პრინციპებსა და ღირებულებებს ეწინააღმდეგება, რაც უარყოფითად აისახება საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ განვიხილავთ ყველა ვარიანტს და მოვუწოდებთ მთავრობას კვლავ დაუბრუნდეს ევროკავშირის მისწრაფებებისადმი მხარდაჭერას“.

გიტანას ნაუსედა, ლიეტუვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი: „საქართველო უკეთესს იმსახურებს. დამოუკიდებლობის დღიდან სულ რამდენიმე დღეში ახალი კანონი დემოკრატიული ღირებულებების სახიფათო დარღვევას წარმოადგენს. ეს ქვეყანას ევროპას აშორებს. ლიეტუვა ყოველთვის მხარს დაუჭერს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს და მის მამაც ხალხს. პრეზიდენტო სალომე ზურაბიშვილო, გამაგრდით!“

გაბრიელიუს ლანდსბერგისი, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი: „ძალიან სამწუხარო დღეა საქართველოსთვის და დანარჩენი ევროპისთვის. ამ კანონის მიღება ფაქტობრივად აჩერებს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში და არავის სარგებელს არ მოუტანს, თითქმის არავის“.

ბაიბა ბრაჟე, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი: „ძალიან ვწუხვარ, რომ საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა მიიღოს კანონი, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირში ინტეგრაციის გზიდან გადაახვევინებს. გასულ წელს ევროკავშირმა საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით შანსი მისცა. ეს იყო ისტორიული მომენტი საქართველოსთვის, რომელსაც მისმა ხალხმა მკაფიოდ დაუჭირა მხარი. სამწუხარო დღეა“.

მარგუს ცაჰკნა, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი: „ჩვენ შეძრწუნებულები ვართ საქართველოს პარლამენტის არჩევანით, რომელმაც არ გამოიყენა ევროინტეგრაციისკენ წინსვლის ისტორიული შესაძლებლობა და საკუთარი ხალხი გაფართოების მოლოდინში განუსაზღვრელი ვადით დატოვა“.

მიხაელ როთი, ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე: „სამწუხარო დღეა საქართველოსა და ევროპისთვის. საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო „უცხოელი აგენტების კანონზე“. მე ვდგავარ ყველა ქართველის გვერდით, რომელიც მშვიდობიანად იბრძვის თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისა და ღირსებისთვის. არ დაგავიწყდეთ: „როცა ისინი ეცემიან, ჩვენ ვდგებით“. არ დანებდეთ. მალე არჩევნები მოვა“.

ლარს ლოკე რასმუსენი, დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი: „მიუხედავად საზოგადოების წინააღმდეგობისა და საერთაშორისო მოწოდებებისა, საქართველოს მმართველმა პარტიამ დღეს მიიღო კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, რათა გააჩუმოს ოპოზიცია, მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები. თუ მმართველი პარტია არ შეცვლის თავის კურსს, საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინ ვერ წავა“.

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: „ქართული ოცნების მიერ „უცხოელი აგენტების კანონზე“ ვეტოს დაძლევა ნათელი სიგნალია: ევროკავშირში ინტეგრაცია არ არის ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საქართველო შეუერთდება დამოუკიდებელი დემოკრატიების ევროპულ ოჯახს და გვერდში ვუდგავართ ქართველ ხალხს მათი ქვეყნის ევროპული მომავლის სურვილში“.

ანა ფოტიგა, ევროპარლამენტარი: „სწორედ „ქართული ოცნების“ ლიდერებმა უნდა აგონ პასუხი კრემლის სისხლიან რეჟიმთან დაახლოების მავნე პოლიტიკის გატარებისთვის. ჩვენ არ უნდა დავსაჯოთ ქართველი ხალხი, რომელიც რეპრესიების მიუხედავად, გაბედულად იცავს ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში გაწევრიანების სურვილს. მივესალმები ჰელსინკის კომისიას ქართველების დემოკრატიისა და ევროპული არჩევანის დაცვისთვის. ევროპამ უნდა მიიღოს საკუთარი MEGOBARI აქტი, რათა მკაფიო გზავნილი გავაგზავნოთ: ჩვენ თვალს არ დავხუჭავთ საქართველოს თანდათანობით გადასვლაზე რუსეთის გავლენის სფეროში“.

მირიამ ლექსმანი, ევროპარლამენტარი: „ჩვენ ევროპარლამენტში გვაქვს ინფორმაცია ქართული ოცნების უმრავლესობის პარლამენტის კენჭისყრაზე სამარცხვინო რუსულ კანონზე ვეტოს დაძლევის მიზნით. ჩვენ მტკიცედ ვდგავართ საქართველოს ხალხის გვერდით მათი თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული მისწრაფებების დასაცავად“.

ჯინ შაჰინი, ამერიკელი სენატორი: „იმედგაცრუებული ვარ, თუმცა არ გამიკვირდა „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილება, დაეძლია პრეზიდენტის ვეტო „უცხოელი აგენტების“ კანონზე. ჩემი ‘ქართველი ხალხის აქტი’ უზრუნველყოფს პასუხისმგებლობას მათთვის, ვინც საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას საქართველოში და უგულებელყოფს ქართველი ხალხის უმრავლესობის სურვილებს“.

მასალა განახლდება…

