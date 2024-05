Международная реакция на преодоление президентского вето и окончательное принятие закона об «иноагентах»

28 мая в 19:00 правящее большинство «Грузинской мечты» преодолело вето президента на закон об «иностранных агентах», когда против президентских замечаний проголосовали 66 депутатов, а за ни одного. Большинство депутатов от оппозиции покинули зал заседания перед голосованием. После этого за принятый в третьем чтении закон проголосовали 84 депутата, против – 4, а это означает, что пройдет всего несколько дней, прежде чем законопроект, встретивший широкое сопротивление внутри страны и за ее пределами, будет подписан и войдет в силу.

Мы собрали реакцию представителей международного сообщества на преодоление президентского вето и окончательное принятие закона об «иностранных агентах»:

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии: «Грузинский народ в подавляющем большинстве хочет вступить в ЕС. Но закон о прозрачности иностранного влияния противоречит основным принципам и ценностям ЕС, негативно влияя на путь Грузии в ЕС. Мы рассматриваем все варианты и призываем власти придерживаться стремления ЕС».

Гитанас Науседа, президент Литовской Республики: «Грузя заслуживает лучшего. Всего через пару дней после Дня независимости новый закон представляет собой опасный отход от демократических ценностей. Это отворачивает страну от Европы. Литва всегда будет поддерживать свободную и независимую Грузию и ее храбрый народ. Президент Саломе Зурабишвили, держитесь!».

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы: «Очень печальный день для Грузии и остальной Европы. Принятие этого закона фактически приостанавливает вступление Грузии в ЕС, не принося никому никакой выгоды. Почти никому».

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии: «Глубоко сожалеем о решении Парламента Грузии принять закон, который отклонит страну от пути интеграции в ЕС. В прошлом году ЕС дал шанс Грузии, предоставив ей статус кандидата. Это был исторический момент для Грузии, явно поддержанный ее народом. Печальный день».

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии: «Мы встревожены решением Парламента Грузии не использовать историческую возможность двигаться дальше по пути европейской интеграции и оставить свой народ в зале ожидания расширения на неопределенный срок».

Михаэль Рот, председатель Комитета Бундестага по иностранным делам: «Печальный день для Грузии и Европы. Парламент Грузии преодолел вето президента на «закон об иностранных агентах». Я поддерживаю всех грузин, мирно борющихся за свободу, демократию и достоинство. Не забывайте: «Когда они падают, мы поднимаемся». Не сдавайтесь. Скоро выборы».

Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, министр иностранных дел Исландии: «Народ Грузии устремил взоры на европейское будущее, которое власти теперь поставили под угрозу принятием закона об иностранных агентах. Сожалею, что власть фактически решила остановить евроатлантическую интеграцию Грузии».

Тобиас Биллстрём, министр иностранных дел Швеции: «В Грузии правящее большинство решило преодолеть вето президента и принять закон об иностранном влиянии, несмотря на массовые протесты, недвусмысленные призывы международного сообщества и рекомендации Венецианской комиссии отменить его. Поскольку закон несовместим с нормами и ценностями ЕС, это решение будет иметь последствия для отношений ЕС и Грузии».

Ларс Лёкке Расмуссен, министр иностранных дел Дании: «Несмотря на сопротивление народа и международные призывы, правящая партия Грузии сегодня приняла закон об иностранных агентах, чтобы заставить замолчать оппозицию, СМИ и НПО. Если правящая партия не изменит свой курс действий, Грузия не продвинется по пути к членству в ЕС».

МИД Норвегии: «Преодоление «Грузинской мечтой» вето на «закон об иностранных агентах» является четким сигналом: интеграция в ЕС не является ключевым приоритетом для властей. Мы надеемся, что Грузия присоединится к европейской семье независимых демократий и поддерживаем грузинский народ в его стремлении к европейскому будущему для своей страны».

Ханке Бруинс Слот, министр иностранных дел Нидерландов: «Решение Парламента Грузии преодолеть вето президента на закон об «иностранном влиянии» – шаг, достойный сожаления. Закон несовместим со стандартами ЕС, о чем четко заявила Венецианская комиссия. Как ЕС, мы рассмотрим все варианты реакции на эти события».

Анна Фотыга, депутат Европарламента: «Именно руководство «Грузинской мечты» должно расплатиться за свою вредную политику сближения с кровавым кремлевским режимом. Мы не должны наказывать народ Грузии, который, несмотря на репрессии, мужественно отстаивает свое желание присоединиться к евроатлантическим институтам. Благодарю Хельсинскую комиссию за действия по защите грузинской демократии и европейского выбора. Европа должна принять свой собственный закон MEGOBARI, чтобы направить четкий сигнал: мы не будем закрывать глаза на постепенный переход Грузии в сферу влияния России».

Мириам М. Лексманн, депутат Европарламента: «Мы в Европарламенте принимаем к сведению голосование парламентского большинства «Грузинской мечты» за преодоление вето позорного российского закона. Мы решительно поддерживаем народ Грузии в защите его свободы, демократии и европейских устремлений».

Виола фон Крамон, депутат Европарламента: «У «Грузинской мечты» был миллион шансов не предавать Грузию, но они все равно предпочли подчиниться Путину. История никогда не бывает добра к предателям. Несмотря на эту неудачу, для народа Грузии история закончится хорошо. Рано или поздно они вступят в ЕС, и никакая Россия или ее посредники не смогут этого изменить».

Джин Шахин, сенатор США: «Разочарована, но не удивлена ​​решением «Грузинской мечты» преодолеть вето президента на закон об иностранных агентах. Мой Акт грузинского народа обеспечит привлечение к ответственности тех, кто ставит под угрозу демократию в Грузии и игнорирует подавляющие желания грузинского народа».

Материал будет обновляться…

