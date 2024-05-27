Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фотоистория | Демонстранты воспроизводят первый марш в честь Дня независимости и протестуют против закона об иноагентах

Civil.ge Send an email 27/05/2024 - 18:51
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В то время, когда Грузия 26 мая отмечала День независимости, протестующие против Закона об «иностранных агентах» прошли маршем от улицы Костава до парка Ваке в Тбилиси, повторив маршрут первого марша в честь Дня независимости в Грузии 26 мая 1919 года, через год после того, как страна провозгласили независимость в 1918 году.

Гурам Мурадов из Civil.ge запечатлел памятные моменты марша.

Демонстранты собрались у Тбилисском государственном филармонии; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Среди протестующих много молодежи; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
«Победим славно», Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
В знак солидарности с маршем; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Пр. Чавчавадзе. полон протестующих; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

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Civil.ge Send an email 27/05/2024 - 18:51
9 1 minute read

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