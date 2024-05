Фотоистория | Демонстранты воспроизводят первый марш в честь Дня независимости и протестуют против закона об иноагентах

В то время, когда Грузия 26 мая отмечала День независимости, протестующие против Закона об «иностранных агентах» прошли маршем от улицы Костава до парка Ваке в Тбилиси, повторив маршрут первого марша в честь Дня независимости в Грузии 26 мая 1919 года, через год после того, как страна провозгласили независимость в 1918 году.

Гурам Мурадов из Civil.ge запечатлел памятные моменты марша.

Демонстранты собрались у Тбилисском государственном филармонии; Среди протестующих много молодежи; «Победим славно», В знак солидарности с маршем; Пр. Чавчавадзе. полон протестующих;

