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Фотоистория | Демонстранты воспроизводят первый марш в честь Дня независимости и протестуют против закона об иноагентах
В то время, когда Грузия 26 мая отмечала День независимости, протестующие против Закона об «иностранных агентах» прошли маршем от улицы Костава до парка Ваке в Тбилиси, повторив маршрут первого марша в честь Дня независимости в Грузии 26 мая 1919 года, через год после того, как страна провозгласили независимость в 1918 году.
Гурам Мурадов из Civil.ge запечатлел памятные моменты марша.
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