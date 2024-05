ფოტოამბავი: პოლიციამ “უცხოელი აგენტების” შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეები დაარბია

30 აპრილის საღამოდან 1 მაისის დილამდე „უცხოელი აგენტების“ კანონის წინააღმდეგ გამართული აქციის დროს პოლიციამ, უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით, მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა.

პოლიციამ ინტენსიურად გამოიყენა ცრემლსადენი გაზი, წყლის ჭავლი, წიწაკის სპრეი და, სულ მცირე, ერთ ადგილას, რეზინის ტყვიები. აქციის დროს 63 ადამიანი დააკავეს. მიუხედავად ყველაფრისა, პარლამენტმა დღეს კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა მაინც განაგრძო.

პარლამენტმა 1 მაისს კანონპროექტი მეორე მოსმენით მიიღო. როგორც მოსალოდნელია, დღევანდელ აქცია სულ უფრო მეტი მოქალაქე შეუერთდება, მათ შორის საქართველოს რეგიონებიდან.

საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge საპროტესტო აქცია „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ, 30 აპრილი – 1 მაისი, ფოტო: გურამ მურადოვი/Civil.ge

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)