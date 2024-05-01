Police use water cannon against peaceful citizens; Apr. 30-May 1 protest against foreign agents law; Photo: Guram Muradov/Civil.ge
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Фотоистория | Разгон полицией мирных протестующих против закона об иноагентах (30 апреля – 1 мая)

Civil.ge Send an email 01/05/2024 - 20:52
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Очередной массовый митинг против печально известного закона об иностранных агентах, проходивший с вечера 30 апреля до рассвета 1 мая, ознаменовался необъяснимым полицейским насилием на фоне совершенно мирного протеста.

Полиция широко использовала слезоточивый газ, водометы, перцовые спреи и, по крайней мере в одном месте, резиновые пули и задержала 63 человека в течение ночи, в то время, как парламентское большинство сегодня без зазрения совести продолжало обсуждать пресловутый закон и сегодня.

К вечеру 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Ожидается, что сегодня в Тбилиси прибудет еще больше граждан, на этот раз из отдаленных регионов Грузии.

Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Граждане протестуют против закона об иностранных агентах; апрель 30-1 мая; Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

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Civil.ge Send an email 01/05/2024 - 20:52
0 4 minutes read

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