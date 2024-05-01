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Фотоистория | Разгон полицией мирных протестующих против закона об иноагентах (30 апреля – 1 мая)
Очередной массовый митинг против печально известного закона об иностранных агентах, проходивший с вечера 30 апреля до рассвета 1 мая, ознаменовался необъяснимым полицейским насилием на фоне совершенно мирного протеста.
Полиция широко использовала слезоточивый газ, водометы, перцовые спреи и, по крайней мере в одном месте, резиновые пули и задержала 63 человека в течение ночи, в то время, как парламентское большинство сегодня без зазрения совести продолжало обсуждать пресловутый закон и сегодня.
К вечеру 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Ожидается, что сегодня в Тбилиси прибудет еще больше граждан, на этот раз из отдаленных регионов Грузии.
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