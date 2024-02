ილია დარჩიაშვილი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 55-ე სესიაზე სიტყვით გამოვიდა

საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი 26 თებერვალს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მაღალი დონის სეგმენტის 55-ე სესიის ფარგლებში სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დარჩიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ ვითარებაზე და ქართული მხარის მიერ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე ისაუბრა. მან ასევე აღნიშნა 2022-2030 წლების ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და 2024-2026 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების მნიშვნელობა.

ამავე ინფორმაციით, დარჩიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტებზე და არსებული გამოწვევების ფონზე, ხაზი გაუსვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების დაშვების აუცილებლობას. მან ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის მნიშვნელობას და მათ როლს, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ისე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით.

„ჩვენ გვჯერა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი პოზიცია არის გადამწყვეტი, იმისათვის რომ რუსეთმა შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ევროკავშირის მედიაციით დადებული 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს საკუთარი სამხედრო ძალები“, – აღნიშნა ილია დარჩიაშვილმა.

მინისტრმა ასევე აღნიშნა, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოზე რეზოლუციის „თანამშრომლობა საქართველოსთან“ მნიშვნელობა და იმედი გამოთქვა, რომ რეზოლუციას კვლავაც ექნება დიდი მხარდაჭერა.

რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას, მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხრიდან უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერა. მისი თქმით, მსოფლიოში არსებული გამოწვევების ფონზე, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მანდატის სრულად გამოყენება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და საქართველო, როგორც საბჭოს წევრი, მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)