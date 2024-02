Глава МИД Грузии выступил на 55-й сессии Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили выступил 26 февраля с речью в рамках 55-й сессии сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека. По информации МИД Грузии, Дарчиашвили обратил внимание на текущую ситуацию с защитой прав человека в мире и рассказал о шагах, предпринимаемых грузинской стороной в сфере защиты прав человека. Он также отметил важность утверждения Национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы и Плана действий на 2024-2026 годы.

Согласно той же информации, Дарчиашвили акцентировал внимание на факты нарушений прав человека в оккупированных регионах Грузии и на фоне существующих вызовов подчеркнул необходимость допуска международных механизмов мониторинга на оккупированных территориях. Он подчеркнул важность поддержки международного сообщества и его роль как с точки зрения защиты прав человека, так и в направлении мирного урегулирования конфликтов.

«Мы верим, что сильная позиция международного сообщества имеет решающее значение для того, чтобы Россия выполнила свои международные обязательства, в том числе Соглашение о прекращении огня 2008 года, заключенное при посредничестве Евросоюза, и вывела свои вооруженные силы с территории Грузии», – заявил Илья Дарчиашвили.

Министр также отметил важность резолюции «Сотрудничество с Грузией» Совета ООН по правам человека и выразил надежду, что резолюция и впредь будет пользоваться большой поддержкой.

Говоря о существующих в регионе вызовах, министр еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, в свете вызовов в мире, полное использование мандата Совета ООН по правам человека является критически важным, и Грузия как член Совета готова внести свой вклад в эту работу.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)