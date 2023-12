ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 59-ე რაუნდი 2023 წლის 5-6 დეკემბერს გაიმართა.

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, რომელსაც საფუძველი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩაეყარა, ევროკავშირის, გაეროსა და ეუთოს თანათავმჯდომარეობით იმართება და მასში საქართველოს, რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე ოკუპირებული ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სხდომები ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარებს, რომელთაგანაც ერთი მშვიდობისა და უსაფრთხოების, ხოლო მეორე ჰუმანიტარულ საკითხებს განიხილავს.

თანათავმჯდომარეების შეფასება

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა პრეს-კომუნიკეში აღნიშნეს, რომ „ეს იყო დისკუსიების მესამე რაუნდი, რომელიც წელს უაღრესად რთულ რეგიონულ და გეოპოლიტიკურ გარემოში ჩატარდა“. მათ აღნიშნეს, რომ „მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს დისკუსიების მნიშვნელობა და აღიარეს მისი, როგორც ერთადერთი პლატფორმის როლი, სადაც ბოლო 15 წელია კონფლიქტის შედეგები განიხილება“.

თანათავმჯდომარეების თქმით, „რაუნდი გაიმართა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ გაზრდილი დაძაბულობის ფონზე“. ამ კონტექსტში, „ვრცლად იქნა განხილული 2023 წლის 6 ნოემბერს მომხდარი სასიკვდილო ინციდენტი, რა დროსაც მონაწილეებმა მსგავსი ინციდენტების განმეორების თავიდან აცილების გზებზე იმსჯელეს“.

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკითხის განხილვა ვერ მოხერხდა ზოგიერთი მონაწილის მიერ შეხვედრის დატოვების გამო“, – ნათქვამია თანათავმჯდომარეების განცხადებაში.

მასალა განახლდება…

