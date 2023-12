59-й раунд Женевских международных дискуссий прошел 5-6 декабря 2023 года.

Международные дискуссии в Женеве, основа которых была заложена после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая – гуманитарные вопросы.

Оценка сопредседателей

Сопредседатели Женевских международных дискуссий отметили в пресс-релизе, что «это третий раунд дискуссий, прошедших в этом году в чрезвычайно сложной региональной и геополитической обстановке». Они отметили, что «участники подтвердили важность дискуссии и признали ее роль как единственной площадки, где обсуждаются последствия конфликта за последние 15 лет».

По словам сопредседателей, «раунд прошел на фоне обострения напряженности вдоль административной пограничной линии Южной Осетии». В этом контексте «подробно обсуждался смертельный инцидент 6 ноября 2023 года, во время чего участники обсуждали способы предотвращения повторения подобных инцидентов».

«Вопрос ВПЛ и беженцев не удалось обсудить, поскольку некоторые участники покинули встречу», – говорится в заявлении сопредседателей.

