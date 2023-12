შალვა პაპუაშვილი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა

Less than a minute

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 6 დეკემბერს ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, მირჩა ჯოანას შეხვდა.

საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, მხარეებმა ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და მომავლის გეგმები განიხილეს. ნატო-ს გენერალური მდივნის მოადგილემ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურყევი მხარდაჭერა გამოხატა.

პარლამენტის თავმჯდომარემ მირჩა ჯოანას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ საქართველო გააგრძელებს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე პროგრესის მიღწევას.

