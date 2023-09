შალვა პაპუაშვილი რუმინეთს სტუმრობს

პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 24-27 სექტემბერს ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთს სტუმრობს, სადაც სენატის პრეზიდენტს, დეპუტატთა პალატის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს და რუმინეთის პარლამენტის ორივე პალატის კომიტეტების წარმომადგენლებს ხვდება.

ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პლენარულ სესიაზე სენატის წევრებს სიტყვით მიმართავს. შალვა პაპუაშვილი ასევე შეხვდება რუმინეთის პრემიერ-მინისტრს და საგარეო საქმეთა მინისტრს. იგი მონაწილეობას მიიღებს ევრო-ატლანტიკური მედეგობის ცენტრის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ დისკუსიაში.

შეხვედრა სენატის პრეზიდენტთან

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი რუმინეთის სენატის პრეზიდენტ ნიკოლაე ჩუკას შეხვდა და რუმინეთის მხარეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული მომავლის მტკიცე და ურყევი მხარდაჭერისთვის.

საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და რუმინეთს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ისაუბრეს, რა დროსაც შალვა პაპუაშვილმა ხაზი გაუსვა ნიკოლაე ჩუკას განსაკუთრებულ წვლილს ქართულ-რუმინული ურთიერთობების გაღრმავებაში. მხარეებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა საპარლამენტო დონეზე, ასევე, ეკონომიკისა და ენერგეტიკის მიმართულებებით. „ყურადღება გამახვილდა პროექტებზე, რომლებიც გააძლიერებს დაკავშირებადობას შავ ზღვაში და ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ენერგოდამოუკიდებლობას“, – ნათქვამია საქართველოს პარლამენტის პრეს-რელიზში.

ამავე ინფორმაციით, ნიკოლაე ჩუკამ განაცხადა, რომ აღნიშნული სტრატეგიული პროექტები დიდ წვლილს შეიტანს ორმხრივი ურთიერთობების გაძლიერებაში. შეხვედრაზე შალვა პაპუაშვილმა დეტალურად ისაუბრა საქართველოს პროგრესზე ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების გზაზე და „ამჟამინდელ ისტორიულ პერიოდში რუმინეთის მხრიდან საქართველოსადმი შემდგომი მხარდაჭერის მნიშვნელობას“ გაუსვა ხაზი. სენატის პრეზიდენტმა „დადებითად შეაფასა“ საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები და განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა და ნატომ აღიარონ და დააფასონ საქართველოს შედეგები და ქვეყნის მიერ შეტანილი წვლილი საერთაშორისო მისიებში. მისივე თქმით, რუმინეთი გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების გზაზე.

შეხვედრის დროს, მხარეებმა ერთობლივ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი, რომელიც საქართველოს პარლამენტსა და რუმინეთის სენატს შორის საერთო ინტერესების სფეროებში დიალოგისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. დეკლარაციაში დადასტურებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისადმი რუმინეთის მხარდაჭერა და საქართველოს დახმარების მზაობა.

