Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Less than a minute

6 Less than a minute

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 6 декабря в Брюсселе встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.

По информации Парламента Грузии, стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, текущие события в регионе и планы на будущее. Заместитель генерального секретаря НАТО выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии.

Глава Парламента Грузии поблагодарил Мирчу Джоана за поддержку и заявил, что Грузия продолжит добиваться прогресса на пути евроатлантической интеграции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)