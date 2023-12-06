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Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 6 декабря в Брюсселе встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.
По информации Парламента Грузии, стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, текущие события в регионе и планы на будущее. Заместитель генерального секретаря НАТО выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии.
Глава Парламента Грузии поблагодарил Мирчу Джоана за поддержку и заявил, что Грузия продолжит добиваться прогресса на пути евроатлантической интеграции.
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