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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана встретилась с председателем Парламента Шалвой Папуашвили
Новости

Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

Civil.ge Send an email 06/12/2023 - 19:27
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Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 6 декабря в Брюсселе встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.

По информации Парламента Грузии, стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, текущие события в регионе и планы на будущее. Заместитель генерального секретаря НАТО выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии.

Глава Парламента Грузии поблагодарил Мирчу Джоана за поддержку и заявил, что Грузия продолжит добиваться прогресса на пути евроатлантической интеграции.

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Civil.ge Send an email 06/12/2023 - 19:27
6 Less than a minute

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