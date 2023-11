შალვა პაპუაშვილი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს შეხვდა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 15 ნოემბერს ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ახალდანიშნულ პრეზიდენტს, პია კაუმას შეხვდა, იტყობინება საქართველოს პარლამენტი.

შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე, პაპუაშვილმა კაუმას ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე არჩევა მიულოცა და მიესალმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეასთან საქართველოს მრავალწლიან, ნაყოფიერ თანამშრომლობას, რომელიც „საპარლამენტთაშორისო დიალოგის ხელშემწყობი მნიშვნელოვანი პლატფორმაა“.

„ამჟამინდელი რთული გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე, უკრაინაში მიმდინარე რუსეთის აგრესიის შედეგად, ეუთო, როგორც ორგანიზაცია, არაერთი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. ვადასტურებ საქართველოს მზადყოფნას ხელი შეუწყოს ორგანიზაციის ეფექტიან ფუნქციონირებას იმ ღირებულებების საფუძველზე, რომელთა გარშემოც ის ჩამოყალიბდა“, – განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ.

მხარეებმა შეხვედრაზე საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზეც ისაუბრეს, სადაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეუთო/ოდირთან ერთად, ჩვეულებრივ, თავის წარმომადგენლებს აგზავნის ხოლმე არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით.

„ქალბატონ პრეზიდენტს გავაცანი საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული სიახლეები“, – განაცხადა პაპუაშვილმა და კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს მზადყოფნა, „განვაგრძოთ თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მრავალწლიანი ტრადიცია. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კოლეგები ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეიდან, ასევე, დააკვირდებიან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს“.

ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა პია კაუმამ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ევროკომისიის რეკომენდაცია მიულოცა და მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებზეც ისაუბრა.

მან მხარდაჭერა გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს რეგიონული უსაფრთხოების საქმეში.

