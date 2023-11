Глава Парламента Грузии встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 15 ноября встретился с новоназначенным президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума, – сообщает Парламент Грузии.

На совместном брифинге после встречи Папуашвили поздравил Каума с избранием на пост президента ассамблеи и приветствовал многолетнее плодотворное сотрудничество Грузии с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, которая является «важной площадкой для продвижения межпарламентского диалога».

«На фоне нынешней сложной геополитической ситуации, в результате агрессии России в Украине, ОБСЕ, как организация, столкнулась с рядом проблем. Я подтверждаю готовность Грузии поддерживать эффективное функционирование организации на основе ценностей, вокруг которых она была сформирована», – заявил глава Парламента Грузии.

На встрече стороны также говорили о парламентских выборах 2024 года в Грузии, куда Парламентская ассамблея ОБСЕ совместно с БДИПЧ/ОБСЕ обычно направляет своих представителей для наблюдения за выборами.

«Я проинформировал госпожу президента о новостях, связанных с избирательным процессом», – сказал Папуашвили и еще раз выразил готовность Грузии «продолжить давнюю традицию проведения свободных, прозрачных и справедливых выборов. Надеемся, что наши коллеги из Парламентской ассамблеи ОБСЕ также будут наблюдать за парламентскими выборами 2024 года».

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума поздравила Грузию с рекомендацией Еврокомиссии относительно статуса кандидата в члены ЕС и затронула тему парламентских выборов в следующем году.

Она выразила поддержку территориальной целостности Грузии и подчеркнула важную роль Грузии в региональной безопасности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)