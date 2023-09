საქართველო ევროკავშირიდან შემოყვანილი ავტომობილების რუსეთსა და ბელარუსში რეექსპორტს კრძალავს

Less than a minute

26 სექტემბრიდან, ევროკავშირიდან საქართველოში შემოყვანილი გარკვეული ავტომანქანების რუსეთსა და ბელარუსში რეექსპორტი იკრძალება. აკრძალვა ეხება მანქანებს, რომელთა ძრავის მოცულობა 1900 კუბურ სანტიმეტრს აღემატება, ასევე, ელექტრო და ჰიბრიდულ ავტომანქანებს.

​შესაბამისი განკარგულება ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციების მე-11 პაკეტის ფარგლებში შევიდა ძალაში.

ანალოგიურად, პირველი აგვისტოდან, საქართველოს ტერიტორიიდან აიკრძალა აშშ-დან შემოყვანილი მანქანების რეექსპორტი რუსეთსა და ბელარუსში.

