Грузия запрещает реэкспорт импортированных из ЕС автомобилей в Россию и Беларусь

С 26 сентября запрещен реэкспорт некоторых автомобилей, импортированных из Евросоюза, из Грузии в Россию и Беларусь. Запрет распространяется на автомобили с объемом двигателя более 1 900 кубических сантиметров, а также электромобили и гибридные автомобили.

Соответствующее распоряжение вступило в силу в рамках 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России.

Аналогичным образом с первого августа с территории Грузии был запрещен реэкспорт в Россию и Беларусь ввезенных из США автомобилей.

