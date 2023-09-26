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Источник: ЕС
Новости

Грузия запрещает реэкспорт импортированных из ЕС автомобилей в Россию и Беларусь

Civil.ge Send an email 26/09/2023 - 20:22
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С 26 сентября запрещен реэкспорт некоторых автомобилей, импортированных из Евросоюза, из Грузии в Россию и Беларусь. Запрет распространяется на автомобили с объемом двигателя более 1 900 кубических сантиметров, а также электромобили и гибридные автомобили.

Соответствующее распоряжение вступило в силу в рамках 11-го пакета санкций, принятого Евросоюзом против России.

Аналогичным образом с первого августа с территории Грузии был запрещен реэкспорт в Россию и Беларусь ввезенных из США автомобилей.

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Civil.ge Send an email 26/09/2023 - 20:22
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