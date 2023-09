ანზორ ჩუბინიძე: ღარიბაშვილის მგზავრობისთვის თანხა მამამისმა გადაიხადა

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსმა, ანზორ ჩუბინიძემ განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიუნხენში გამგზავრებასთან დაკავშირებით ფულადი შენატანი კერძო პირის, ღარიბაშვილის მამის, ტარიელ ღარიბაშვილის მიერ განხორციელდა.

„მინდა, საზოგადოებას დავუდასტურო, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის უზრუნველყოფის სააგენტოს ანგარიშზე გაკეთებულია შენატანი, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისი-მიუნხენი-თბილისის რეისთან დაკავშირებულ ხარჯებს. შენატანი გაკეთებულია კერძო პიროვნების მიერ და ეს თანხა არის 34 ათასი ევროს ექვივალენტი ლარში“, – განაცხადა ჩუბინიძემ.

მისივე თქმით, თანხა წინსწრებით გადახდილია და შესაძლებელია იგი მცირედით დაკორექტირდეს მას შემდეგ, რაც ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისი“ დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას წარმოადგენს, რასაც „დაახლოებით რეისის შესრულებიდან თვე-ნახევარი სჭირდება“.

„რაც შეეხება საბიუჯეტო გადასახადებს, საზოგადოებას მინდა, დავუდასტურო, რომ საწყის ეტაპზე, დავალების მიცემის მომენტში, ნათლად იყო მითითებული, რომ ანგარიშსწორება მოხდებოდა არასაბიუჯეტო სასხსრებიდან“, – განაცხადა ანზორ ჩუბინიძემ.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)