Анзор Чубинидзе: поездку Гарибашвили оплатил его отец

Глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе заявил, что денежный взнос, связанный с отъездом премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Мюнхен, сделал частное лицо, отец Гарибашвили Тариэл Гарибашвили.

«Хочу подтвердить общественности, что на счет ЮЛПП Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны сделан взнос, который предусматривает расходы, связанные с рейсом Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси. Вклад сделал частное лицо, и эта сумма эквивалентна 34 тысячам евро в лари», – сказал Чубинидзе.

По его словам, сумма уплачена заранее и ее может быть немного скорректирована после того, как авиакомпания «Джорджиан эарвейс» представит подробную смету расходов, что «займет примерно полтора месяца после завершения рейса».

«Что касается бюджетных платежей, я хотел бы подтвердить общественности, что на начальном этапе, в момент подачи поручения, было четко указано, что платеж будет производиться из внебюджетных фондов», – сказал Анзор Чубинидзе.

