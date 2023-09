ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მდივანი დააკავეს

Less than a minute

კანცელარიასთან გამართულ აქციაზე, პოლიციამ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მდივანი, იგორ ნარმანია დააკავა, როდესაც იგი მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის მახლობლად ასფალტზე საღებავით წარწერის გაკეთებას აპირებდა. ნარმანია ახალგაზრდების ჯგუფთან ერთად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის სავარაუდო კორუფციას აპროტესტებდა და მის გადადგომას ითხოვდა.

პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ სამთავრობო თვითმფრინავის გამოყენებას ოჯახის წევრებთან ერთად შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებლად სკანდალი მოყვა. ინციდენტს ღარიბაშვილის იმპიჩმენტის გეგმების შესახებ ოპოზიციის განცხადება მოყვა.

