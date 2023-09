Задержан секретарь Молодежной организации Национального движения

Less than a minute

На акции протеста у здания Государственной канцелярии (Администрация правительства) полиция задержала секретаря Молодежной организации «Единого национального движения» Игоря Нармания, когда он собирался нарисовать надпись на асфальте возле здания Администрации правительства. Нармания вместе с группой молодых людей протестовал против предполагаемого участия премьер-министра Ираклия Гарибашвили в коррупции и требовал его отставки.

Использование премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета для частной поездки в Соединенные Штаты вместе с членами своей семьи вызвало скандал. После инцидента последовало заявление оппозиции о планах объявить Гарибашвили импичмент.

