В результате оползня в регионе Гуриа погибли 2 человека, один пропал без вести

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения в регионе Гуриа в Западной Грузии. По информации МВД Грузии, в результате спасательных операций были обнаружены тела двух человек. Сегодня утром спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в селе Джумати, а позже тело 80-летней женщины, дом которой был полностью разрушен оползнем в селе Силаури. Поиски одного пропавшего человека продолжаются.

В результате стихийного бедствия была повреждена инфраструктура региона, включая дома, мосты и подъездные дороги к селениям.

«На местах стихийного бедствия находятся представители различных подразделений МВД, также мобилизована соответствующая техника и активно ведутся работы», – говорится в сообщении ведомства.

МВД призывает население региона воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей МВД на месте.

Мэр Ланчхути Александр Саришвили заявил, что оползень затронул несколько сел общины Чочхати. По меньшей мере 10 домов были разрушены.

По официальной информации, из Центра управления общественной безопасностью 112 в Службу по чрезвычайным ситуациям поступило более 100 сообщений из регионов Гуриа и Аджария.

