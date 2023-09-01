Источник: страница Саломе Зурабитшвили в twitter
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Президент начинает свои визиты для лоббирования статуса кандидата в члены ЕС для Грузии

Civil.ge Send an email 01/09/2023 - 18:44
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Несмотря на отказ правительства, президент Грузии Саломе Зурабишвили начала посещать европейские столицы, чтобы встретиться с лидерами ЕС и убедить их предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС до конца года.

1 сентября Зурабишвили встретилась с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем. Мишель приветствовал усилия Зурабишвили по достижению прогресса на пути европейской интеграции Грузии. Он отметил, что решение Европейского совета предоставить Грузии перспективу Евросоюза представляет собой историческую возможность, и добавил: «необходимы дальнейшие реформы – правосудие, деполяризация, деолигархизация. А также формирование инклюзивной политической культуры».

Днем раньше Зурабишвили встретилась с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером. Президент Грузии поблагодарила Штайнмайера за встречу, с которой началось ее европейское турне, и отметила: «поддержка Германии будет решающей. Грузинский народ верит в свое европейское будущее».

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Civil.ge Send an email 01/09/2023 - 18:44
9 1 minute read

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