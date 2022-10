საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი მოლდოვაში ვიზიტის ფარგლებში, 17 ოქტომბერს მოლდაველ კოლეგას, მაია სანდუს შეხვდა, რის შემდეგაც პრეზიდენტებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.

გამოსვლის დასაწყისში სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ბოლო 12 წლის განმავლობაში ეს საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია მოლდოვაში.

პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა უკრაინაში მიმდინარე ომზეც, კერძოდ კი – დღეს კიევის კიდევ ერთხელ დაბომბვაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ „ეს არის მიუღებელი თანამედროვე მსოფლიოში“.

მან რუსეთის აგრესიას დღევანდელი დღის „ანაქრონიზმი“ უწოდა და განაცხადა, რომ ქვეყანა ჩარჩენილია „იმ საუკუნეში, რომელიც იყო ომების საუკუნე და ტოტალიტარიზმის საუკუნე“.

„ომი უკრაინაში უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენს ასევე ჩვენი ქვეყნებისთვის, ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის მთლიანად და ამიტომ, არ შეიძლება, რომ აგრესიამ გაიმარჯვოს, არ შეიძლება, რომ გაიმარჯვოს უსამართლობამ, არ შეიძლება, რომ გაიმარჯვოს არაადამიანურობამ“, – აღნიშნა პრეზიდენტმა.

მისივე თქმით, ქვეყნისთვის, რომლის რეგიონებიც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული, რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები და გამოწვევები კიდევ უფრო „მძაფრად“ იგრძნობა საქართველოში.

ამ კონტექსტში, საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაგმო რუსეთის ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, ასევე რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიების ანექსია. „ვუცხადებ საქართველოსა და ქართველი ხალხის სახელით სოლიდარობას უკრაინას და უკრაინელ ხალხს“, – განაცხადა მან.

„მთავარი იარაღი რუსეთის სისასტიკის წინააღმდეგ სწორედ ის უპრეცედენტო სოლიდარობაა რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობა იჩენს უკრაინის მიმართ“, – დასძინა მან.

აღნიშნა რა, რომ უკრაინის ომი „უდიდესი გამოწვევაა“ ევროპისთვის, სალომე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროპამ დღეს დაინახა „რუსეთის ნამდვილი სახე“, თუმცა წარსულში მათ მაინც ეგონათ, რომ რუსეთი შესაძლოა სანდო პარტნიორი ყოფილიყო მათთვის.

საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ამ გამოწვევამ და უკრაინელი ხალხის ბრძოლამ ევროპული მისწრაფებების მქონე ქვეყნებს ახალი გზა და შესაძლებლობები გაუხსნა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა მაშინ, როდესაც უკრაინამ და მოლდოვამ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღეს, სამივე ქვეყანა ევროპისკენ მიმავალ ერთ გზაზე დგას.

„მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ სამივე ვნახავთ ამ გზის შედეგს და ჩვენი ქვეყნების ევროპულ ინტეგრაციას“, – აღნიშნა მან და დასძინა, რომ „ეს ომი დამთავრდება უკრაინის გამარჯვებით, რეკონსტრუქციით და ჩვენი და ევროკავშირის გაერთიანებით“.

საქართველოს პრეზიდენტმა პრაღის სამიტზეც ისაუბრა, სადაც ევროკავშირის პერსპექტივისა და კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნები ევროკავშირის წევრებს შეხვდნენ და განაცხადა, რომ „ეს არის სიმბოლიკა იმისა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთი ევროპული ოჯახის წევრი“.

„ეს არის ჩვენი მომავალი და სხვა მომავალი და პერსპექტივა არცერთს არ გაგვაჩნია. ამიტომ ჩვენ გვიწევს მეტი სოლიდარობა, ჩვენ შორის, ჩვენს ქვეყნებს შორის… და მეტი სოლიდარობა ევროკავშირთან, იმიტომ, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება განუყოფელია“, – ხაზი გაუსვა სალომე ზურაბიშვილმა.

Glad to welcome 🇬🇪President @Zourabichvili_S to Chisinau today as we commit to closer cooperation between 🇲🇩 and 🇬🇪 in the future but also to working together on the road of #EU integration. pic.twitter.com/FACLAp72UT

— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 17, 2022