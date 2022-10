საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის პირველი სამიტის ფარგლებში, რომელიც პრაღაში 6-7 სექტემბერს იმართება ევროკომისიის პრეზიდენტს, ურსულა ფონ დერ ლაიენს შეხვდა.

ევროპული პოლიტიკის თანამეგობრობა ახალი პლატფორმაა, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა 2022 წლის მაისში წარმოდგინა და მალევე ჩამოყალიბდა. ინიციატივის მიზანია ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ დიალოგსა და თანამშრომლობას საერთო ინტერესების მქონე საკითხების გადასაჭრელად და ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გასაძლიერებლად“. ეს დაარსებიდან ჯგუფის პირველი შეხვედრაა და მას ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის გარდა, კიდევ 17 ქვეყნის წარმომადგენლები ესწრებიან. შეხვედრას ევროკომისიისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტებიც ესწრებიან. ჯგუფის შემდეგი შეხვედრები მოლდოვაში, ესპანეთსა და გაერთიანებულ სამეფოშია დაგეგმილი.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭების ისტორიული გადაწყვეტილების შესახებ ისაუბრეს, რა დროსაც პრემიერმა ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს, რათა გადადგას შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს.

ამ კონტექსტში მან ევროკომისიის მიერ გაცემული 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე გაამახვილა ყურადღება და ხაზი გაუსვა, რომ „ინკლუზიური პროცესი საშუალებას აძლევს ხელისუფლების ყველა შტოს, ასევე ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, სრულად ჩაერთონ პრიორიტეტების შესრულებაში, რისთვისაც სამუშაო ჯგუფებია შექმნილი“.

საქართველოს პრემიერმინისტრმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასევე იმსჯელეს უკრაინაში რუსეთის აგრესიასა და მის გავლენას საქართველოზე, რეგიონსა და ზოგადად, მსოფლიოზე.

„მხარეებმა საქართველოს ევროკავშირთან სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და ციფრულ სფეროებში შემდგომ დაახლოებასა და ინფრასტრუქტურულ კომუნიკაციაზე ისაუბრეს“.

თავის მხრივ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა Twitter-ზე დაწერა, რომ „ევროკავშირი რჩება საქართველოს უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ [მხარდაჭერის] ერთგული“.

„ჩვენ ასევე გვინდა, რომ საქართველომ წინ წაიწიოს და წარმატებას მიაღწიოს ევროკავშირის გზაზე. რეფორმის [გატარების] მცდელობა უნდა გაგრძელდეს“, – ხაზგასმით აღნიშნა მან და დასძინა, რომ ევროკომისია „მზადაა მხარი დაუჭიროს ამ პროცესს“.

მაღალი დონის თემატური დისკუსია

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერმინისტრი ესტონელ კოლეგასთან, კაია კალასთან ერთად, თემატური დისკუსიას – მშვიდობა და უსაფრთხოება ევროპის კონტინენტზე – თანათავმჯდომარეობდა.

ამავე ინფორმაციით, დისკუსიის მონაწილეებმა დისკუსიის არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება და უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებები განიხილეს. ასევე იმ იმ გამოწვევებზეც ისაუბრეს, რომლებიც საფრთხეს უქმნის გლობალურ უსაფრთხოებას.

„ლიდერებმა ასევე ისაუბრეს, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ევროპული ოჯახის მშენებლობა და იმ ქვეყნების ინტეგრაცია, რომლებიც ევროპულ ოჯახთან არიან ასოცირებული“, – ნათქვამია განცხადებაში.

მათვე აღნიშნეს, რომ ახალი პლატფორმა, „არის მექანიზმი, რომ გაიხსნას დისკუსიები, სადაც საუბარი იქნება ამ ქვეყნებისთვის ახალი შესაძლებლობის შექმნაზე, რაც მათ სამომავლოდ ევროკავშირში ინტეგრაციაში დაეხმარებათ“.

დისკუსიას ესწრებოდნენ: საფრანგეთის პრეზიდენტი, ემანუელ მაკრონი; თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, რეჯეფ თაიფ ერდოღანი; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, ილჰამ ალიევი; ლიეტუვის პრეზიდენტი, გიტანას ნაუსედა; რუმინეთის პრეზიდენტი, კლაუს იოჰანისი; ხორვატიის პრემიერ-მინისტრი, ანდრეი პლენკოვიჩი; მონტენეგროს პრეზიდენტი, მილო ჯუკანოვიჩი და ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი, ქსავიე ბეტელი.

