Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках своего визита в Молдову 17 октября встретилась со своей молдавской коллегой Майей Санду, после чего президенты провели совместную пресс-конференцию.

Заявление президента Зурабишвили

В начале своего выступления Саломе Зурабишвили отметила, что это первый визит президента Грузии в Молдову за последние 12 лет.

Президент Зурабишвили также акцентировала внимание на продолжающуюся в Украине войну, в частности на сегодняшние очередные бомбардировки Киева и отметила, что «это неприемлемо в современном мире».

Она назвала российскую агрессию «анахронизмом» сегодняшнего дня и сказала, что страна застряла в «в том веке, который был веком войн и веком тоталитаризма».

«Война в Украине — это самая большая угроза для наших стран, Европы и мира в целом, и поэтому нельзя, чтобы агрессия победила, нельзя, чтобы победила несправедливость, нельзя, чтобы победила бесчеловечность», — сказала президент Грузии.

По ее словам, для страны, регионы которой оккупированы Россией, последние действия России и вызовы в Грузии ощущаются еще «острее».

В этом контексте президент Грузии еще раз осудила действия России против Украины, а также аннексию Россией территорий Украины. «От имени Грузии и грузинского народа я заявляю о солидарности с Украиной и украинским народом», — сказала она.

«Главное оружие против жестокости России — беспрецедентная солидарность международного сообщества с Украиной», — добавила она.

Отметив, что война в Украине является «самым большим вызовом» для Европы, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что сегодня Европа увидела «истинное лицо России», хотя в прошлом они все же думали, что Россия может быть для них надежным партнером.

По словам президента Грузии, этот вызов и борьба украинского народа открыли новый путь и возможности для стран с европейскими устремлениями. По ее словам, несмотря на то, что европейская перспектива Грузии была предоставлена, когда Украина и Молдова получили статус кандидата в члены ЕС, все три страны находятся на одном пути в Европу.

«Я глубоко убеждена, что все мы втроем увидим результат этого пути и европейской интеграции наших стран», — сказала она, добавив, что «эта война закончится победой Украины, реконструкцией и нашим объединением с Евросоюзом».

Президент Грузии также говорила о Пражском саммите, где страны с перспективой вступления в ЕС и статусом кандидата встретились с членами ЕС, и заявила, что «это символ того, что мы все являемся членами одной европейской семьи».

«Это наше будущее, и ни у кого из нас нет другого будущего и перспективы. Вот почему нам нужно больше солидарности между нами, между нашими странами… и больше солидарности с Евросоюзом, потому что наше будущее, наша независимость и свобода неразделимы», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Glad to welcome 🇬🇪President @Zourabichvili_S to Chisinau today as we commit to closer cooperation between 🇲🇩 and 🇬🇪 in the future but also to working together on the road of #EU integration. pic.twitter.com/FACLAp72UT — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 17, 2022

Заявление президента Санду

В свою очередь президент Майя Санду отметила, что это первый визит президента Грузии в Молдову за последние 12 лет и выразила надежду, что этот визит станет новой главой в отношениях между Грузией и Молдовой и «придаст новый импульс нашим двусторонним контактам в ряде сфер».

Говоря о войне в Украине, президент Санду подчеркнула, что «сейчас очень тяжелое время». По ее словам, Грузия и Молдова с первого дня осудили нападение России на Украину, призвали к наказанию России за совершение военных преступлений, помогли украинцам, покинувшим страну, и осудили незаконную аннексию территорий Украины.

«Мы еще раз выражаем уважение суверенитету и территориальной целостности Украины в ее рамках признанных на международном уровне ее границ», — сказала она.

В этом контексте президент Санду подтвердила поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Отметив, что если не будет мира в Украине, «не будет мира и в Европе», президент Молдовы призвала международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию и помочь Украине восстановить свою территориальную целостность.

«Мы не можем допустить, чтобы воцарились агрессия и страх. Мы должны сделать все, чтобы восстановить основанный на правилах международный порядок, подтвердить наше уважение к международному праву, к суверенитету государств. Только в этом случае мы сможем обеспечить долгосрочный мир в нашем регионе и мире», — добавила она.

По словам президента Молдовы, несмотря на эти трудности, Молдова и Грузия работают во имя «гармоничного развития и мирного и благополучного будущего для своих граждан». По ее словам, «достичь этого нам поможет укрепление двустороннего сотрудничества».

В контексте сотрудничества двух стран Президент Санду выделила сферы торговли, экономики и культуры. Она также рассказала об обмене опытом в борьбе с пропагандой и дезинформацией, с которой сталкиваются обе страны.

Касаясь европейских устремлений двух стран, президент Молдовы отметила, что «наш долг сделать все, чтобы ускорить реализацию европейской мечты наших народов».

Президент Санду вспомнила о своем визите в Батуми летом 2021 года и пригласила президента Зурабишвили в Кишинев для участия в саммите Европейского политического содружества летом 2023 года.

«В процессе европейской интеграции открытый диалог и сотрудничество, разделение ценностей свободы и демократии и обмен опытом помогут нашим странам двигаться вперед по европейскому пути и предложить своим гражданам гарантированное будущее в свободном мире», — добавила она.

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