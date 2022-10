საქართველოს პარლამენტის წინ 10 ოქტომბერს უკრაინის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებმაც რუსეთის მიერ კიევსა და რამდენიმე სხვა უკრაინულ ქალაქზე განხორციელებული საჰაერო იერიში დაგმეს. აქცია უკრაინელი და ქართველი აქტივისტების მიერ იყო ორგანიზებული, თუმცა მას რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეებიც ესწრებოდნენ. აქციის მთავარი მოთხოვნა რუსეთის ტერორისტულ სახელმწიფოდ აღიარება იყო.

რუსეთმა კიევსა და რამდენიმე უკრაინულ ქალაქზე საჰაერო იერიში ერთდროულად 10 ოქტომბერს, დილით, მიიტანა. დაიბომბა კიევის ცენტრი, მათ შორის, ხალხმრავალი ადგილები, პარკები და ტურისტული ზონები. აფეთქებები დაფიქსირდა უკრაინის დასავლეთით – ლვივში, ტერნოპილსა და ჟიტომირში. ასევე, ცენტრალურ უკრაინაში – დნიპროსა და კრემენჩუკში, სამხრეთით – ზაპორიჟიეში და აღმოსავლეთით – ხარკივში. რუსული ავიაიერიშების შედეგად დაზიანდა ინფრასტრუქტურა და დაშავდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, არის მსხვერპლიც. 10/10/2022 – სალომე ზურაბიშვილი გმობს უკრაინის ქალაქების დაბომბვას რუსეთმა კიევსა და რამდენიმე უკრაინულ ქალაქზე საჰაერო იერიში ერთდროულად 10 ოქტომბერს, დილით, მიიტანა. დაიბომბა კიევის ცენტრი, მათ შორის, ხალხმრავალი ადგილები, პარკები და ტურისტული ზონები. აფეთქებები დაფიქსირდა უკრაინის დასავლეთით – ლვივში, ტერნოპილსა და ჟიტომირში. ასევე, ცენტრალურ უკრაინაში – დნიპროსა და კრემენჩუკში, სამხრეთით – ზაპორიჟიეში და აღმოსავლეთით – ხარკივში. რუსული ავიაიერიშების შედეგად დაზიანდა ინფრასტრუქტურა და დაშავდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, არის მსხვერპლიც.

აქციის მონაწილეებს ხელში ტრანსპარანტები ეჭირათ, რომლებიც უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს გმობდნენ და აფხაზეთში მის ქმედებებზეც მიანიშნებდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთ მომიტინგეს ხელში პოსტერი ეჭირა წარწერით „1992 წელს ჩემმა მშობლებმა დატოვეს აფხაზეთი და უკრაინაში წავიდნენ. რუსეთმა მათი ცხოვრება ორჯერ დაანგრია“.

აქციის დროს, რუსეთის ერთ-ერთმა მოქალაქემ, სახელად ნიკიტა პროტესტის ნიშნად რუსული პასპორტი დაწვა. ინტერნეტგამოცემა „ნეტგაზეთის“ ინფორმაციით, ნიკიტამ რუსეთი ერთი თვის წინ მას შემდეგ დატოვა, რაც მიხვდა, რომ ადგილზე პროტესტის გაგრძელებას აზრი არ ჰქონდა.

მედიის ცნობით, მსგავსი საპროტესტო აქციები ასევე გაიმართა კრაკოვში, პრაღაში, რომში, ვენაში, კიოლნში, ბუქარესტსა და ვილნიუსში.

This post is also available in: English (ინგლისური)