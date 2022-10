10 октября перед зданием Парламента Грузии прошел митинг в поддержку Украины, участники которого осудили авианалеты России на Киев и ряд других городов Украины. Акция была организована украинскими и грузинскими активистами, хотя в ней также приняли участие граждане России и Беларуси. Главным требованием митинга было признание России террористическим государством.

Утром 10 октября Россия нанесла авиаудары по Киеву и нескольким украинским городам одновременно. Бомбили центр Киева, в том числе места массового скопления людей, парки и туристические зоны. Взрывы были зафиксированы и на западе Украины — во Львове, Тернополе и Житомире. Также в центральной Украине — в Днепре и Кременчуге, на юге — в Запорожье, а на востоке — в Харькове. В результате российских авиаударов повреждена инфраструктура и ранены мирные жители, есть и жертвы. Саломе Зурабишвили осудила бомбардировки украинских городов

Участники акции протеста держали транспаранты, осуждающие действия России в Украине и ссылающиеся на действия России в Абхазии в 90-х. Например, один из протестующих держал в руках плакат с надписью «В 1992 году мои родители уехали из Абхазии в Украину. Россия дважды разрушила их жизнь».

Во время акции один из граждан России по имени Никита в знак протеста сжег свой российский паспорт. Как сообщает интернет-издание «Нетгазети», Никита уехал из России месяц назад, когда понял, что продолжать акции протеста на месте нет смысла.

По сообщениям СМИ, аналогичные протесты прошли также в Кракове, Праге, Риме, Вене, Кельне, Бухаресте и Вильнюсе.

