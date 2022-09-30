Президент Грузии Саломе Зурабишвили 30 сентября осудила «оформление фейковых референдумов» президентом России Владимиром Путиным, проведенных в четырех оккупированных областях Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

«Мы отвергаем такое грубое нарушение международного права и еще раз подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины!», — сказала президент, добавив, что «силовая аннексия» не имеет легитимности и будущего.

Formalizing sham referendum to support a blatant violation of international law and forceful annexation has no legitimacy, no future.



We reject such gross violations of international law and reiterate our full support to Ukraine’s territorial integrity. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 30, 2022

Президент также осудила план объявления мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии и заявила, что это очередное «грубое нарушение» суверенитета наших стран.

Формальной аннексии Россией четырех областей Украины предшествовали четырехдневные «референдумы», которые осудили официальный Киев и международное сообщество. Украинские официальные лица заявили, что населению не разрешали покидать оккупированные регионы до окончания «референдума», и, как сообщается, вооруженные группы принуждали людей принять в них участие.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)