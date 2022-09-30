Саломе Зурабишвили осудила «силовую аннексию» Россией четырех областей Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 30 сентября осудила «оформление фейковых референдумов» президентом России Владимиром Путиным, проведенных в четырех оккупированных областях Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.
«Мы отвергаем такое грубое нарушение международного права и еще раз подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины!», — сказала президент, добавив, что «силовая аннексия» не имеет легитимности и будущего.
Президент также осудила план объявления мобилизации на оккупированных территориях Украины и Грузии и заявила, что это очередное «грубое нарушение» суверенитета наших стран.
Формальной аннексии Россией четырех областей Украины предшествовали четырехдневные «референдумы», которые осудили официальный Киев и международное сообщество. Украинские официальные лица заявили, что населению не разрешали покидать оккупированные регионы до окончания «референдума», и, как сообщается, вооруженные группы принуждали людей принять в них участие.
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