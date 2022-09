Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) 30 сентября сообщила, что представители российских оккупационных сил на оккупированной территории в районе села Кнолеви Карельского муниципалитета, в рамках т.н. «бордеризации» незаконно установили металлические столбы и колючие ограждения.

По данным СГБ, в связи с этим была активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС и проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий.

«Незаконная т.н. «бордеризация» и возведенные в ее рамках незаконные сооружения препятствуют свободному передвижению, усложняют повседневную жизнь местного населения и наносят ущерб обстановке безопасности на местах», — заявили в СГБ, возложив всю ответственность за текущий процесс на оккупационные силы.

По разъяснению ведомства, центральные власти страны поставят вопрос на заседаниях МПРИ в Эргнети и Женевских международных дискуссиях.

