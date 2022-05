ნატოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ღარიბაშვილს უმასპინძლა 

ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა 18 მაისს საქართველოს პრემიერმინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს საკუთარ საცხოვრებელ რეზიდენციაში უმასპინძლა, სადაც მხარეებმა საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ მისწრაფებებსა და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე იმსჯელეს.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველოს პროგრესი და მისი მისწრაფება სათანადოდ აისახება ალიანსის შემდგომ გადაწყვეტილებებში როგორც ქვეყნის მისწრაფებების პოლიტიკური მხარდაჭერის, ასევე პრაქტიკული შესაძლებლობების გაძლიერების თვალსაზრისით.

ამავე ინფორმაციით, შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნეს საქართველოს, როგორც ალიანსის პარტნიორის როლი და მისი კონტრიბუცია „როგორც გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში, ასევე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“.

ამასთან, რუსეთის აგრესიაზე საუბრისას, ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქართველი ხალხის სოლიდარობა უკრაინელების მიმართ.

Fruitful discussions w/the #NATO Secretary General @jensstoltenberg on security issues & the importance of 🇬🇪 – #NATO enhanced partnership. Underlined the necessity of deepening our cooperation in all possible formats for ensuring peace & stability in our region & beyond. pic.twitter.com/mrPSCZ6rWX

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 18, 2022