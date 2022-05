სტოლტენბერგისა და ღარიბაშვილის შეხვედრა გაუქმდა, მიზეზი უცნობია 

ნატოს გენერალური მდივნის, იენს სტოლტენბერგის და საქართველოს პრემიერმინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა, რომელიც ბრიუსელში 18 მაისს იგეგმებოდა, გაუქმებულია. ინფორმაცია ნატოს პრესსამსახურმა დღეს გაავრცელა.

შეხვედრის გაუქმების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.

დეტალების გასარკვევად „სამოქალაქო საქართველო“ ნატოსა და საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურებს დაუკავშირდა. პასუხები მასალაში მიღებისთანავე აისახება.

მასალა განახლდება…

