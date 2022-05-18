Генеральный секретарь НАТО принял Ираклия Гарибашвили

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 мая принял в своей жилой резиденции премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, где стороны обсудили евроатлантические устремления Грузии и войну России против Украины.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны выразили надежду, что прогресс и устремления Грузии будут должным образом отражены в будущих решениях альянса, как с точки зрения политической поддержки устремлений страны, так и укрепления практических возможностей.

Согласно тому же сообщению, на встрече еще раз была отмечена роль Грузии, как партнера альянса, и ее вклад «как в процесс обеспечения глобальной безопасности, так и в обеспечение безопасности Черноморского региона».

В то же время, говоря о российской агрессии, Гарибашвили подтвердил солидарность грузинского народа с украинцами.

Fruitful discussions w/the #NATO Secretary General @jensstoltenberg on security issues & the importance of 🇬🇪 – #NATO enhanced partnership. Underlined the necessity of deepening our cooperation in all possible formats for ensuring peace & stability in our region & beyond. pic.twitter.com/mrPSCZ6rWX — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 18, 2022

После встречи генеральный секретарь НАТО написал в Twitter, что НАТО «полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность каждой страны и право выбирать свой путь, включая евроатлантические устремления Грузии».

Незадолго до того, как Столтенберг принял премьер-министра Грузии, появились сообщения, что встреча отменена по неизвестным причинам. Однако позже в пресс-службе НАТО сообщили, что встреча состоится в соответствии с планом.

Премьер-министр Грузии находится с двухдневным визитом в Брюсселе, где уже встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейского парламента Робертой Мецола и еврокомиссаром по политике соседства и расширению Оливером Вархеем.

Незадолго до визита, 10 мая, Грузия представила вторую, заключительную часть вопросника самооценки ЕС.

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