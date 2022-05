საქართველომ ევროკავშირის კითხვარის მეორე ნაწილი წარადგინა

საქართველოს პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩს, კარლ ჰარცელს ევროკავშირის თვითშეფასების კითხვარის მეორე ნაწილი გადასცა.

„სიამოვნებით წარმოგიდგენთ კითხვარის პასუხებს“, – უთხრა პრემიერმა ღარიბაშვილმა ჰარცელს კითხვარის გადაცემისას.

„მადლობელი ვარ, რომ აქ ვიმყოფები და ვიღებ თქვენი და მრავალი სხვა ადამიანის დიდი შრომის შედეგს, რაც კითხვარის შევსების მეორე და დასკვნით ეტაპზე განხორციელდა“, – განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა.

„ეს ძალიან დაეხმარება ევროკომისიას სამუშაოს დასრულებაში“, – დასძინა ჰარცელმა.

Grateful to receive answers to the second Questionnaire from the hands of @GharibashviliGE. Next step: the Opinion of the European Commission on Georgia’s EU application. pic.twitter.com/LHMCtsuK1H

— Carl Hartzell (@CarlHartzellEU) May 10, 2022