ქართული ოცნების დეპუტატი ამბობს, რომ შვედეთის ყოფილი პრემიერი „კრიმინალია“

ქართული ოცნების დეპუტატმა, ირაკლი ზარქუამ, განაცხადა, რომ შვედეთის ყოფილი პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, კარლ ბილდტი „კრიმინალია“.

ზარქუას ხისტი შეფასება ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორის, ნიკა გვარამიას დაპატიმრების გამო საქართველოს ხელისუფლებისადმი საერთაშორისო კრიტიკას მოჰყვა.

თუმცა, გაუგებარია, რატომ გახდა ირაკლი ზარქუას სამიზნე კარლ ბილდტი, რომელსაც ნიკა გვარამიას დაკავებაზე, სავარაუდოდ, კომენტარი არ გაუკეთებია. ბილდტი ამჟამად ევროპული საბჭოს საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე მომუშავე კვლევითი ორგანიზაციის თანათავმჯდომარეა.

„ჩემთვის კარლ ბილდტი არის კრიმინალი, რომელიც პარტნიორი არის [მიხეილ] სააკაშვილის და მისი პარტიის და რომელიც წლების განმავლობაში ლობისტობდა მის ინტერესებს“, – თქვა ირაკლი ზარქუამ.

როგორც ჩანს, ზარქუას განცხადება ქართული ოცნების თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის პათოსის, გაგრძელებაა, რომელმაც თქვა, რომ ნიკა გვარამის დაპატიმრებაზე „ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე“ გაკეთებული კრიტიკული განცხადება „კრიმინალისთვის ხელის დაფარების გარკვეული ფორმა“.

შვედეთის ყოფილი ოფიციალური პირი, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევა, მათ შორის, პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობის გამო.

It’s indeed outrageous that @SaakashviliM is refused even the right to attend his own trial. Even the famous Moscow show trials in Stalin’s Soviet days didn’t go that far. https://t.co/LBfKTibDxO

— Carl Bildt (@carlbildt) November 10, 2021