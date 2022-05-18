Депутат Грузинской мечты назвал бывшего премьера Швеции «криминалом»

Депутат Грузинской мечты Ираклий Заркуа назвал бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта «криминалом».

Резкая оценка со стороны Заркуа последовала за международной критикой правительства Грузии в связи с арестом директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

Однако непонятно, почему Карл Бильдт стал мишенью Ираклия Заркуа, который, предположительно, никак не комментировал арест Ники Гварамия. Бильдт в настоящее время является сопредседателем Исследовательской организации по внешним связям Европейского совета.

«Для меня Карл Бильдт — криминал, который является партнером (Михаила) Саакашвили и его партии и годами лоббирует его интересы», — сказал Ираклий Заркуа.

Очевидно, что заявление Заркуа является продолжением пафоса председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, заявившего, что критическое заявление на арест Ники Гварамия «без каких-либо оснований» является «определенной формой прикрытия криминала».

Бывший шведский чиновник отличается критическими заявлениями о властях Грузинской мечты, в том числе по поводу обращения с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

It’s indeed outrageous that @SaakashviliM is refused even the right to attend his own trial. Even the famous Moscow show trials in Stalin’s Soviet days didn’t go that far. https://t.co/LBfKTibDxO — Carl Bildt (@carlbildt) November 10, 2021

Ранее в 2014 году в статусе министра иностранных дел Карл Бильдт заявил после начала расследования в отношении Михаила Саакашвили, что «используя систему правосудия для мести, правительство Грузии отклоняется от европейского пути». В ответ тогдашний министр иностранных дел Майя Панджикидзе отметила, что в какой-то мере это также было давлением на судебную власть и процесс в целом.

Карл Бильдт был премьер-министром Швеции с 1991 по 1994 год, а с 2006 по 2014 год занимал пост министра иностранных дел. Во время его пребывания на посту министра Швеция вместе с Польшей предприняла значительные усилия по инициированию платформы Восточного партнерства ЕС.

«Civil Georgia» связался с Карлом Бильдтом для комментария. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

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