Депутат Грузинской мечты назвал бывшего премьера Швеции «криминалом»
Депутат Грузинской мечты Ираклий Заркуа назвал бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта «криминалом».
Резкая оценка со стороны Заркуа последовала за международной критикой правительства Грузии в связи с арестом директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.
Однако непонятно, почему Карл Бильдт стал мишенью Ираклия Заркуа, который, предположительно, никак не комментировал арест Ники Гварамия. Бильдт в настоящее время является сопредседателем Исследовательской организации по внешним связям Европейского совета.
«Для меня Карл Бильдт — криминал, который является партнером (Михаила) Саакашвили и его партии и годами лоббирует его интересы», — сказал Ираклий Заркуа.
Очевидно, что заявление Заркуа является продолжением пафоса председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, заявившего, что критическое заявление на арест Ники Гварамия «без каких-либо оснований» является «определенной формой прикрытия криминала».
Бывший шведский чиновник отличается критическими заявлениями о властях Грузинской мечты, в том числе по поводу обращения с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Ранее в 2014 году в статусе министра иностранных дел Карл Бильдт заявил после начала расследования в отношении Михаила Саакашвили, что «используя систему правосудия для мести, правительство Грузии отклоняется от европейского пути». В ответ тогдашний министр иностранных дел Майя Панджикидзе отметила, что в какой-то мере это также было давлением на судебную власть и процесс в целом.
Карл Бильдт был премьер-министром Швеции с 1991 по 1994 год, а с 2006 по 2014 год занимал пост министра иностранных дел. Во время его пребывания на посту министра Швеция вместе с Польшей предприняла значительные усилия по инициированию платформы Восточного партнерства ЕС.
«Civil Georgia» связался с Карлом Бильдтом для комментария. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.
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