საქართველომ ევროკავშირის კითხვარის ნაწილი წარადგინა

საქართველოს პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩს, კარლ ჰარცელს ევროკავშირის თვითშეფასების კითხვარის პირველი ნაწილი გადასცა.

„ნება მომეცით, ხაზი გავუსვა ჩემთვის ამ მნიშვნელოვან მომენტს, რომ გავხდე კიდევ ერთი ისტორიული ნაბიჯის მონაწილე, ამ ცივილიზაციური არჩევნისკენ მიმავალ გზაზე“, – მიმართა ელჩმა ღარიბაშვილს მთავრობის კანცელარიაში.

Proud to have handed the Questionnaire to the 🇪🇺 Ambassador to 🇬🇪 @CarlHartzellEU. Thus, we have stepped into the paramount stage of our country's 🇪🇺 integration path. I am sure of 🇬🇪's success on in pursuit of the ultimate goal of the Georgian people. pic.twitter.com/HlO31tQY9L

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 2, 2022