ცხინვალის „საპრეზიდენტო არჩევნების“ მეორე ტურში ოპოზიციონერი გაგლოევი ლიდერობს

წინასწარი შედეგების თანახმად, ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის „საპრეზიდენტო არჩევნების“ მეორე ტურში ოპოზიციონერი კანდიდატი, პარტია „ნიხასის“ თავმჯდომარე ალან გაგლოევი მოქმედ ლიდერ ანატოლი ბიბილოვს ამარცხებს.

საარჩევნო უბნების 18%-ის შედეგებზე დაყრდნობით, რეგიონის საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ გაგლოევმა 59.22% (3 686 ხმა) მიიღო, ბიბილოვმა კი 37% (2 274 ხმა). 3.79%-მა (236 ხმა) ორივე კანდიდატი გადახაზა.

41 წლის გაგლოევი ოკუპირებული რეგიონის უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თანამშრომელია. ოფიციალური ბიოგრაფიის თანახმად, იგი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომშიც იბრძოდა.

„ვამაყობ ხალხით, იმ ფაქტით, რომ ხალხმა თავისი აზრი გამოხატა, იმ ფაქტით, რომ ანატოლი ილიას ძე [ბიბილოვმა] არჩევნების შედეგები აღიარა“, განუცხადა ჟურნალისტებს გაგლოევმა, რომელიც რეგიონის მე-5 „პრეზიდენტი“ უნდა გახდეს.

თავად ბიბილოვმა დამარცხება მალევე აღიარა. „ხალხის არჩევანში ეჭვი არ შემაქვს, ვასრულებ ჩემს სიტყვას“, აღნიშნა ბიბილოვმა და გაგლოევს წარმატება უსურვა.

გაგრძელება იქნება

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)