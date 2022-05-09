Пригород южной части оккупированного Цхинвали, вид из подконтрольного Тбилиси села Никози, 10 апреля, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Во втором туре «президентских выборов» в Цхинвали лидирует оппозиционер Гаглоев

09/05/2022 - 09:18
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По предварительным результатам, во втором туре «президентских выборов» в оккупированном Цхинвальском регионе/Южная Осетия кандидат от оппозиции, председатель партии «Ныхас» Алан Гаглоев побеждает действующего лидера Анатолия Бибилова.

По результатам 18% избирательных участков избирательная комиссия региона заявила, что Гаглоев получил 59,22% (3 686 голосов), а Бибилов 37% (2 274 голоса). Обоих кандидатов зачеркнули 3,79% (236 голосов).

41-летний Гаглоев ранее был сотрудником «Комитета государственной безопасности» оккупированного региона. Согласно официальной биографии, он также участвовал в российско-грузинской войне 2008 года.

Я горжусь народом, тем фактом, что народ высказал свое мнение, тем фактом, что Анатолий Ильич (Бибилов) признал результаты выборов, — заявил журналистам Гаглоев, который станет пятым «президентом» региона.

Сам Бибилов вскоре признал поражение. Я не сомневаюсь в выборе народа, я выполню свое слово, — сказал Бибилов и пожелал Гаглоеву успехов.

Материал будет обновляться…

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09/05/2022 - 09:18
2 1 minute read

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